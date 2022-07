Ce samedi, Sadio Mané a remporté son premier trophée avec le Bayern Munich en finale de la Supercoupe d’Allemagne. Il a marqué l’un des 5 buts de la victoire de son équipe.

Avec ce titre de Supercoupe d’Allemagne, Sadio Mané collectionne le onzième titre dans sa carrière, en plus de la CAN remportée en février avec le Sénégal . Après avoir tout gagné à Liverpool, le récent vainqueur du titre de Meilleur Footballeur Africain de l’Année compte obtenir plus de titre d’autant plus qu’il a rejoint un club qui sait gagner et gagner encore.

D’ailleurs, contre le RB Leipzig ce samedi 20 juillet en finale de la Supercoupe d’Allemagne, il a glané son tout premier trophée avec le Bayern Munich. Auteur du deuxième but d’une victoire spectaculaire (5-3), son premier avec le Bayern Munich, l’attaquant sénégalais de 30 ans a affiché son enthousiasme pour la suite de la saison et de son aventure en Bavière.

« Nous avons fait un grand match. On doit encore améliorer certaines choses, mais c’est normal, on est en début de saison. C’était important de gagner aujourd’hui et nous l’avons fait », a déclaré le Sénégalais au micro de Sat.1. Mais l’attaquant n’a pas été satisfait pour autant de la prestation d’ensemble son équipe. « Après le 3-0, nous pouvions mieux jouer e, seconde période. On ne peut pas concéder trois buts. »

Sur le plan personnel, il a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir marqué mon premier but pour le Bayern. C’est mon rêve. J’attends avec impatience de remporter d’autres titres (…). Je suis vraiment content d’être dans ce grand club. C’est un honneur et je suis très heureux. J’ai hâte avec la suite. Nous devons encore nous améliorer, alors nous pourrons gagner beaucoup de titres. »

