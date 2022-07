Actuellement en situation de conflit avec son club Amiens, Aliou Badji, qui nourrit des envies de départ, ne figure pas dans le groupe amiénois pour défier le FC Mets pour la journée d’ouverture de Ligue 2, ce samedi.

La Ligue 2 effectue son retour ce samedi sur les pelouses de France et Amiens SC se déplace à la Moselle pour défier les Grenats. Un voyage qui se fera sans deux de ses plus grands atouts, à savoir le défenseur sénégalais, Formose Mendy et son compatriote attaquant, Aliou Badji. Si le premier nommé serait en instance de transfert, le second réclame le même sort mais se retrouve dans un imbroglio actuellement.

En froid avec Amiens depuis quelques semaines et absent de l’entraînement depuis un moment, Aliou Badji ne figure pas dans le groupe pour faire face au FC Metz. Une suite logique du climat qui prévaut entre l’international sénégalais et son club. L’ancien du Casa Sports bénéficie d’une offre de l’AJ Auxerre (Ligue 1) et demande un bon de sortie comme promis par son club.

wiwsport.com