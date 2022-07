Largement vainqueur à l’aller (3-0), le Sénégal reçoit le Liberia demain à 16h, pour le match retour. Avec un match nul, les Lions locaux sont assurés de se qualifier au deuxième tour des qualifications pour le CHAN 2023. Ce vendredi, les deux équipes tâtaient la pelouse du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Pour le sélectionneur de l’Equipe Nationale A’, le Sénégal joue un match important, un piège libérien à déjouer. Pape Thiaw sur plusieurs points …

Veille de match

Nous sommes à 24 heures du match, il ne reste plus qu’à faire les derniers réglages comme On a eu l’avantage de gagner 3-0 à l’extérieur mais on s’attend à un match compliqué. Ils sont là pour faire un bon résultat mais nous serons prêts. On a travaillé toute la semaine pour cela.

Mental des joueurs

Ils ont envie de gagner, de faire la confirmation. C’est le plus difficile en football et ils le savent. Ils se sont entraînés très dur. Et surtout faire plaisir au public, nous jouons au Sénégal et il faut rester concentrés. Ils savent que la qualification n’est pas encore acquise et elle passe par ce match.

Un match nul suffisant ?

Nous jouons la qualification, un match nul suffit, nous prenons. Mais il y a un match à jouer donc il faut le jouer. L’objectif numéro 1 est de ne pas prendre de but, on sait qu’on est qualifié, après si on peut en mettre d’autres, on le fera.

Les occasions ratées lors du match aller

En deuxième période, l’efficacité offensive n’était pas au rendez-vous. Mais le plus important est qu’on s’est procuré des occasions en étant patient parce qu’on savait qu’ils allaient être remontés à la deuxième mi-temps, il fallait les attendre. Partir sur des contres et réussir à les déséquilibrés. Ce qui restait à faire était de mettre le ballon au fond mais malheureusement il n’y a pas eu de but. Mais demain, on essayera de les mettre au fond.

Le Libéria, dos au mur !

On s’attend à un difficile. Aujourd’hui, on a en face de nous une bête blessée qui ne s’attendait pas à ce qu’on le bat avec 3 buts chez lui. C’est vrai qu’ils vont jouer avec beaucoup de motivation mais ils ne peuvent pas être plus motivés que nous. Nous jouons notre qualification et on a envie de se qualifier. C’est la manche retour et on fera tout pour se qualifier.

La Guinée ensuite?

Je préfére parler match après match. Il y a la Guinée après mais aujourd’hui on parle du Libéria. Je reste focus dessus et après on parlera de la Guinée. C’est le match de demain qui est important.

11 type ou une équipe tournante?

On peut s’attendre à tout. On est en train d’essayer et il ne nous reste qu’un jour, aujourd’hui, pour faire les derniers réglages. On sait que dans le football, il y a un projet de match. Un match à l’extérieur peut-être différent de celui joué à domicile. On peut s’attendre à des choses comme ca, on peut aussi jouer avec la même équipe. On sait qu’aujourd’hui, le plus important, tous les joueurs ont compris la philosophie. Quand on a le ballon, tout le monde doit être concerné offensivement et quand on ne l’a pas défensivement.

wiwsport.com