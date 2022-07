En conférence de presse d’avant-match de la Supercoupe d’Allemagne, Julian Nagelsmann s’est prononcé sur l’éventuel positionnement de Sadio Mané au front de l’attaque du Bayern. Pour le coach du Lion, Mané est à considérer tel un attaquant. « Sadio est un attaquant, il jouera certainement en tant qu’attaquant », a rappelé Nagelsmann en conférence de presse.

Pas habitué à parler de ses solutions tactiques publiquement comme il a voulu le rappeler, le coach bavarois a tout de même donné un indice sur le positionnement de l’attaquant sénégalais. « Je parle rarement de nos formations tactiques afin de ne pas faciliter la tâche à l’adversaire, mais c’est définitivement une option pour lui de jouer devant », a confié JN comme quoi, Sadio Mané va enchaîner avec la position qu’il a occupé lors de ses dernières semaines avec Liverpool : le poste de numéro 9 !

Toutefois, avec la présence de l’avant-centre camerounais, Choupo-Moting et l’arrivée du jeune attaquant, Mathys Tel, Mané pourrait parfois libérer la position d’avant-centre et revenir sur les ailes, en attaquant gauche.

