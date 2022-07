Dans le cadre de sa tournée au niveau des 32 pays qualifiés pour le trophée de la Coupe du Monde de football passera par le Sénégal. L’information est révélée par une source proche du ministère des Sports et qui avait participé, hier, à une réunion sur l’arrivée du trophée mondial à Dakar.

Dans le cadre de sa tournée dans les pays qualifiés à la phase finale du mondial qatari, le trophée de la Coupe du Monde de football sera au Sénégal les 6 et 7 août prochain. Cette tournée, qui a débuté par Dubaï, sera une occasion pour les populations de s’approcher du prestigieux objet qu’accompagneront les anciennes vedettes du football, notamment le Brésilien Kaka, champion du monde en 2002, et l´Espagnol Iker Cassillas qui l’a remporté en 2010. Les deux anciens champions du monde feront le déplacement pour accompagner l’original de la célèbre statuette à quelques mois de la compétition.

A Dakar, le trophée mondial sera présente au niveau du Grand Théâtre et pourra être approché par les autorités et les populations sénégalaises. Une expérience unique que vont vivre les supporters : approcher le symbole le plus puissant de la planète football et ressentir la magie du plus grand évènement sportif au monde.

Cette statuette en or massif de 6,142 kg représente deux silhouettes qui tiennent un globe au-dessus de leurs têtes. Sa conception remonte à 1974. Considéré comme l’un des plus importants symboles sportifs et une relique inestimable, l’original ne peut être touché et approché que par une poignée d’individus. parmi lesquels les anciens champions du monde et les chefs d´État.

