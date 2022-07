Il était à l’aise avec son club Mayence en Bundesliga, brassard de capitaine à la main, mais Moussa Niakhaté avait besoin d’autre chose : progresser. C’est en tout cas ce qu’a fait comprendre le défenseur de 26 ans à Sky Sports. « Après le coup de fil du coach Cooper, j’ai eu le sentiment que je devais rejoindre le club. Je pense que nous pouvons faire ensemble quelque chose de grand ici et je peux progresser avec l’équipe. Je n’ai pas hésité à profiter de cette opportunité de rejoindre Forest », a révélé Niakhaté.

Nottingham Forest a réalisé jusque-là, l’un des mercatos les plus aboutis d’Europe, et le Franco-sénégalais en est conscient. Mais pour lui, ces nouvelles recrues doivent vite s’adapter et travailler dans l’humilité pour réussir le pari de la Premier League. « Je pense que nous devons être humbles, calmes et travailler dur. Nous pouvons réussir une bonne saison ensemble. Cela ne va pas être facile, parce que nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, mais nous devons nous adapter l’un à l’autre pour réussir quelque chose de grand », a confié le désormais ex-joueur de Mayence.

🗣️ "I had the feeling that I had to be here, I think we can do something great!"

New #NFFC signing Moussa Niakhate says a call with boss Steve Cooper convinced him to join the club. 🌳🔴 pic.twitter.com/A6tbh3xOlj

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 28, 2022