Nous vous l’annoncions depuis quelques jours, Reading ne cache plus son envie de signer Mamadou Loum Ndiaye. « Si nous l’obtenons, c’est un monstre. Vous ne jouez pas pour Porto et au Camp Nou si vous n’êtes pas un bon joueur. Si nous le signons, je pense qu’il sera génial », avait déclaré Paul Ince visiblement fan du milieu de terrain sénégalais. Attendu depuis lundi dernier, le champion d’Afrique n’est pas encore avec les Royals.

D’ailleurs, le technicien anglais qui attend son nouveau joueur avec impatience, espère que Loum Ndiaye sera présent vendredi avec son groupe. « Espérons que Mamadou Loum sera là demain, croisons les doigts », a confié Paul Ince ce jeudi après-midi. Pour rappel, Loum Ndiaye devrait arriver en prêt plus option d’achat (5 millions d’euros) selon les dernières informations.

En abordant l’actualité sur le transfert du milieu de terrain sénégalais, Paul Ince a révélé que son compatriote, Naby Sarr s’est entraîné avec Reading toute la semaine. Arrivé libre de tout contrat, le transfert du défenseur international sénégalais ne devrait pas tarder à être officialisé.

🗣 Paul Ince:

“Naby (Sarr) has been here training all week.

Hopefully Mamadou Loum will be in tomorrow, fingers crossed.”

