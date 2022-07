L’équipe nationale du Sénégal dames va participer aux Jeux islamiques que va abriter la Turquie du 8 au 18 août prochain. Et elle est logée dans la poule B en compagne de l’Afghanistan, du Cameroun et de l’Azerbaïdjan. Lo poule A réunit le pays hôte, la Turquie, l’Ouzbékistan, l’Indonésie et l’Iran.

Pour préparer ces jeux, le coach de l’équipe nationale du Sénégal, Jean Benoît, qui vise les demi-finales, a publié une liste de 14 joueuses convoquées pour un stage de plus d’une semaine, du 24 au 3 août 2022. Le stage se déroule présentement au cercle Maurice Guèye de Rufisque. Et deux séances par jour sont prévues.

La première séance démarre à 09h pour finir à 11h, l’autre séance est fixée durant l’après-midi, de 17h à 19h. Ce stage de préparation va prendre fin le 3 août. Le lendemain, 4 août, la délégation sénégalaise va rallier la Turquie. Les Lionnes livrent leur premier match le 8 août contre l’Azerbaïdjan.

Pour rappel, les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique sous l’égide de l’Organisation de la coopération islamique. Les premières éditions se sont tenues à La Mecque en 2005 et à Palembang en 2013. La dernière édition s’est tenue à Bakou du 12 au 22 mai 2017. Les Jeux de 2025 auront lieu au Cameroun.

📣 #Konya2021 groups have been announced in team sports!

Share with us your favorite country in the groups.🤩👇#BirlikGüçtür #UnityIsPower #LunionFaitLaForce pic.twitter.com/Hois2GJDRC

— Konya2021 (@2021Konya) July 3, 2022