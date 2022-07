Comme sur d’autres actualités sportives, le ministre des sports, dans un entretien avec Record, a parlé du football local et de son développement au Sénégal. La subvention de l’Etat ne saurait tarder annonce t-il.

Le 20 février 2019, les acteurs du football local sénégalais ont rencontré le Chef de l’Etat Macky Sall pour une plaidoirie sur les difficultés pour développer le football local. Cette forte mobilisation au Grand théâtre qui a eu lieu avant sa réélection avait nourri beaucoup d’espoirs mais jusqu’ici les problèmes persistent.

Pour le ministre des sports, il faut apprécier certains points positifs notamment le retour du public dans les stades. « Il faut d’abord magnifier le retour du public dans les gradins. C’est parce que, avec les Ligues amateur et professionnelle, nous sommes en train de voir des entités qui trouvent les solutions. Aujourd’hui, lors des matchs, on a beaucoup de public. C’est ce qui manquait. Et quand le public revient, forcément les sponsors vont revenir. Et quand les sponsors reviennent, cela veut dire que les moyens vont augmenter. Le sport, c’est de l’investissement. Quand on a les moyens, on investit et bonjour les résultats positifs. C’est pourquoi je leur tire le chapeau ».

Les infrastructures sportives aussi permettent d’obtenir de bons résultats. Les clubs l’ont compris en disposant de nos jours de leurs propres infrastructures sportives.

« Et l’État va continuer l’encadrement, l’État va aussi créer les conditions. Parce que, il faut comprendre qu’on joue au football au Sénégal presque à 99% dans des infrastructures sportives construites par l’État du Sénégal. Donc, l’État crée les conditions. Il y a Génération Foot qui a son stade, Diambars aussi pareil et il y en a d’autres. Nous encourageons ces initiatives pour que les grands clubs disposent de leurs stades ».

Toutefois, les clubs attendent toujours de l’Etat une aide financière pour alléger leurs charges. Matar Ba rassure.

» Une subvention de l’État, on peut le faire. Et nous y travaillons. Cela va arriver. Il faut être persévérant. Mais, le plus important, ce n’est pas la subvention. Le plus important c’est, quand on a une entité privée, parce que la Ligue pro c’est une société privée qui cherche de l’argent à gagner, à vendre des joueurs. L’État, doit créer des conditions pour qu’elle puisse disposer du financement nécessaire. C’est ça le plus important » estime t’il.

Le ministre des sports explique son argumentaire. « La subvention peut régler un problème conjoncturel. Mais, le problème structurel se trouvera au niveau des textes. La création d’instruments qui peuvent diversifier les sources de financement. Et il faut aussi changer de posture dans la gestion de nos clubs. Que ce ne soit plus quelqu’un qui gère le club par sa poche. Les actions doivent être vendues. Donc, il y a des réglages à faire. Ce n’est pas au niveau de la subvention. Moi, je suis OK pour qu’on renforce les moyens de la Ligue pro mais il faudrait une introspection pour que tout le monde change de paradigme de gestion de ces entités qui sont dans le sport pour ne pas dire dans le football.«

wiwsport.com