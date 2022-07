Dans un entretien avec le quotidien Record, sans langue de bois, le ministre des Sports a fait le tour de l’actualité sportive. Notamment la prochaine Coupe 2022 au Qatar, Matar Ba croit aux chances du Sénégal pour faire une excellente Coupe du Monde.

» On doit le faire. Cela ne doit pas être une hypothèse. Le Sénégal doit faire une excellente Coupe du monde. Avec 44 mois à la tête de l’Afrique au classement FIFA, à la Coupe du monde le Sénégal doit porter et défendre l’Afrique. Ce qui montre que nous devons nous préparer pour aller au combat, comme on l’a fait en Coupe d’Afrique. J’ai bien écouté la dernière sortie médiatique du coach Aliou Cissé qui disait qu’effectivement, on ne va pas en Coupe du monde pour faire de la figuration, on y va pour un objectif bien déterminé, se battre et ne pas se fixer des limites. Et cela est extrêmement important », nous dit le patron du sport sénégalais.

La 22e édition de la Coupe du Monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochain. Elle réunit les 32 meilleures sélections nationales dont le Sénégal qui fait partie des 5 représentants de l’Afrique. Les Champions d’Afrique, qui ont remporté récemment plusieurs prix, occupent la 1ere place mondiale et sont leaders en Afrique selon le dernier classement FIFA.

wiwsport.com