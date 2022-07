Meilleur buteur de l’Amiens SC la saison dernière (14 buts), Aliou Badji est actuellement au cœur d’un invraisemblable imbroglio au sujet d’un potentiel transfert à Auxerre. Alors qu’un accord avait été scellé au moment de la levée de l’option d’achat, la direction amiénoise peine à tenir son engagement. Quitte à se murer dans le silence et ne plus donner signe de vie au joueur, qui aujourd’hui se sent trahi. Explications.

Une promesse initiale de l’Amiens SC

De l’extérieur, on pourrait se demander quelle mouche a piquée Aliou Badji, absent de l’entraînement collectif depuis plusieurs jours. De quoi amener certains à faire passer le joueur pour l’archétype même du mercenaire, prêt à tout pour forcer un transfert. Or, la réalité du dossier est bien plus complexe. Prêté avec option d’achat à l’Amiens SC en juin 2020, le Sénégalais avait consenti à d’importants efforts financiers pour reprendre le fil de sa carrière en Europe et plus précisément évoluer en France.

Assorti d’une option d’achat, ce prêt devait permettre au joueur de se mettre en lumière pour séduire les recruteurs de Ligue 1. Un deal accepté par l’Amiens SC, qui s’était même engagé à céder le joueur en cas d’offre suite à la levée de son option d’achat. C’est donc en toute connaissance de cause que le dernier quatorzième de Ligue 2 a été au bout de l’opération en fin de saison dernière en acquérant de manière définitive Aliou Badji pour une somme totale de 1,5 million d’euros.

Auxerre a augmenté son offre

Dès lors, le joueur s’attend à ce que la deuxième partie du contrat moral le liant au club soit honorée. Parmi les clubs intéressés, l’AJ Auxerre est passé à l’offensive tout début juillet jusqu’à formuler une première offre à hauteur de 2,5 millions d’euros pour le transfert d’Aliou Badji. Une première proposition insuffisante aux yeux de Bernard Joannin. Revenu à la charge ces derniers jours, le club bourguignon a monté son offre jusqu’à 4 millions d’euros mais a de nouveau essuyé un refus du club samarien, en dépit d’une importante plus-value potentielle.

Contacté ces dernières heures, l’entourage du joueur a tenu à préciser « qu’Aliou Badji se sentait aujourd’hui trahi » et que c’est pour cette raison « qu’il ne présentait plus à l’entraînement actuellement« . Avant ça, l’attaquant de 24 ans avait pris part de manière normale à la préparation estivale, participant à deux matches amicaux et inscrivant même un doublé face au Havre, le 16 juillet dernier.

La perspective de la coupe du Monde

Excédé par l’évolution du dossier et craignant que celui capote de manière définitive, Auxerre ayant activé un plan B avec la piste menant à Mbaye Niang (Bordeaux), les représentants du joueur « ont prévu de communiquer de manière transparente, chiffres à l’appui, une fois que le dossier sera clos« . Les prochaines heures s’annoncent décisives dans ce dossier, tout en sachant que Bernard Joannin, récemment de retour de vacances, ne donne plus le moindre signe de vie au joueur et à son entourage.

De son côté, Aliou Badji pourrait laisser filer le train de la Ligue 1 à quatre mois de la coupe du Monde et alors que le sélectionneur national sénégalais, Aliou Cissé, a évoqué la possibilité de le convoquer pour le Qatar. A condition que le joueur évolue à un niveau de compétition plus élevé. De quoi mieux appréhender l’attitude actuelle du joueur et aussi se poser des questions sur la stratégie de l’Amiens SC dans ce dossier plus complexe qu’il n’y parait.

