À quelques jours de son combat contre Gris Bordeaux prévu le 7 août prochain à l’arène nationale, Balla Gaye 2 a mené un travail serein et minutieux pour dompter le Tigre de Fass. Très ferme et restreint, le Lion de Guédiawaye n’avait que ses proches comme son frère Sa Thiès à ses côtés et son coach Guy qui le supervisait attentivement. Dans tous les cas, Balla Gaye 2 est prêt.