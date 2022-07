Formé à l’académie Darou Salam de Dakar, Formose Mendy défenseur international sénégalais et pensionnaire d’Amiens en Ligue 2, a répondu a aux questions de RECORD, notamment celle de l’équipe nationale du Sénégal dont il n’est plus très loin d’après plusieurs observateurs.

Si le début de saison semble compliqué pour Amiens, relégué en Ligue 2 à l’issue de la défunte saison, Formose Mendy est un des rares motifs de satisfaction du club Français. Quant à l’équipe nationale, le jeune défenseur sénégalais semble pas pressé et attend patiemment son heure.

« La sélection A arrivera au bon mo ment pour moi parce que je suis Séné galais et je suis éligible. Le sélectionneur me connaît et il m’a déjà appelé. C’est un grand entraîneur qui sait ce qu’il fait et j’attends juste mon heure pour saisir ma chance. Mais je n’ai jamais été déçu de ne pas avoir été appelé.« , nous dit dans le Record.