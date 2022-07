Comme annoncé, Naby Sarr est transféré à Reading FC a-t-on appris ce mercredi. Le défenseur central reste en Championship.

Agent libre depuis la fin la saison, Naby Sarr a trouvé un autre club et reste en Angleterre. Les Royals ont réussi à signer le joueur de 28 ans qui depuis 2016 évolue en deuxième division anglaise. Une photo de Naby Sarr portant le nouveau maillot du Reading en compagnie son agent Djily Dieng confirme la nouvelle destination du défenseur. On parle d’un contrat de 4 ans, le club anglais ne devrait pas tarder à officialiser ce renfort pour le secteur défensif et donner les détails du transfert.

Naby Sarr is a done deal. #readingfc Cracking spot by @alisterrfc1 pic.twitter.com/Y79GcjtzuM — The Tilehurst End (@TheTilehurstEnd) July 27, 2022

