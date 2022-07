Le mercato de plusieurs joueurs sénégalais s’agite en Turquie. En plus de Cheikhou Kouyate, Saliou Ciss dont les noms sont annoncés en Super Lig, Keita Baldé serait aussi sur cette destination.

Actuellement sans club, Keita Baldé Diao fait partie de ces cadres de l’Equipe Nationale dont le mercato est très suivi. Les prétendants ne manquent pas mais l’intérêt tarde à se concrétiser. En fin juillet, le temps presse pour les joueurs de retrouver un club et de se préparer pour la nouvelle saison.

En ce sens, l’attaquant de 27 ans intéresse Konyaspor. Le club turc est entré en contact avec l’ancien joueur de Monaco, Sampdoria et l’Inter et a entamé des négociations avec le manager du joueur informe Fanatik. Les Verts-Blancs, qui veulent terminer le transfert de Balde au plus vite, envisagent d’inclure l’attaquant au prochain tour de la Conference League.

