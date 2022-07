La collaboration entre Balla Gaye 2, le Lion de Guédiawaye, et Baboye, le Mbarodi de Pikine, a pris fin. Après quelques années de compagnonnage, c’est le clash entre les deux lutteurs.

À moins de trois semaines de son combat crucial contre Gris Bordeaux de Fass, prévu le dimanche 7 août 2022, Balla Gaye 2 ne sera pas accompagné par Baboye. Les deux «amis» se sont quittés, sans que l’on ne sache pour quelles raisons et chacun part sur son propre chemin.

Mais est-ce le moment pour Balla Gaye 2 de se séparer de son «grand», qui d’ailleurs avait battu Gris Bordeaux, son prochain adversaire ? En tout cas, quoi qu’on puisse dire, Balla Gaye 2 a perdu un conseiller de taille, qui aurait pu jouer un rôle important dans ce combat de tous les dangers.

Depuis que le Mbarodi de Pikine a pris sa retraite sportive, Balla Gaye 2 avait jugé nécessaire de l’avoir à ses côtés. Et, malgré le mécontentement des Pikinois, Baboye a été fidèle et loyal envers le fils de Double Less, si l’on sait la rivalité entre Pikine et Guédiawaye. Ce couac inattendu entre ces deux camps n’était pas du tout prévu, surtout en ce moment où Balla Gaye 2 a besoin d’un lutteur d’expérience et de vécu, comme Baboye, qui a tout vécu dans l’arène. Mieux, le vieux Lion de Pikine avait battu Gris Bordeaux en 2009 et devrait toujours garder des secrets pour le terrasser. Balla Gaye 2 aura besoin de ces secrets pour atteindre son objectif de dominer le 3ème Tigre de Fass et se relancer dans la course. Ce, après sa cuisante défaite concédée contre Bombardier, le 1er janvier 2022.

Les deux ex-compagnons n’ont pas envie de se prononcer sur cette séparation qui est toutefois confirmée par des sources concordantes.

Sunu Lamb