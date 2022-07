C’est décidément la semaine du Sénégal avec de nouvelles gloires que l’équipe nationale a obtenu au Kenya lors des championnats d’Afrique (cadets et juniors) de judo. Les Lions sont rentrés avec 9 médailles dont 2 en or.

Les championnats d’Afrique de Judo des cadets et juniors se sont tenus du 21 au 24 juillet, à Nairobi, au Kenya. Le Sénégal, à travers ses huit judokas ayant pris part à cette compétition, a récolté 9 médailles. Une moisson qui a placé le Sénégal à la troisième marche du podium à l’issue de ces championnats d’Afrique, derrière L’Egypte et l’Angola.

15 pays africains ont pris part à ce rendez-vous continental qui a vu les Lionceaux glaner 2 médailles d’or avec notamment les sacres de Libasse Ndiaye (+90 kg) chez les cadets et de Yacine Djiba (-78kg) chez les Juniors. Chez les cadets, Mouhamed Mboup (-66 kg) et Diakhou Sène Sonko (-48 kg) ont chacun décroché une médaille d’argent, tandis que Diodio Sonko (-52 kg), Oumar Mballo (-60 kg) et Ryan Dacosta (-90 kg) ont touché à l’argent chez les juniors.

En plus de la médaille de bronze de Libasse Ndiaye (+100 kg), mais cette fois chez les Juniors, le Sénégal a terminé à la troisième marche du podium (bronze) à l’issue de la compétition par équipe, au même titre que le Cameroun. Un résultat qui qualifie le Sénégal à la Coupe du monde Cadets et Juniors de Judo, au mois d’août prochain en Equateur, en Amérique du Sud.

wiwsport.com avec Stades