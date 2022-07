Omar Ngalla Sylla a connu des débuts poussifs. Nommé en avril dernier sur le banc de l’équipe nationale de Beach Soccer du Maroc, l’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal a vu son équipe s’incliner, ce dimanche 24 juillet, au Parc des Sports de Treichville à Abidjan, face à la Côte d’Ivoire.

Les Eléphants se sont imposés par 7 buts à 6 lors de cette rencontre aller des éliminatoires de la CAN 2022 de Beach Soccer. Pour le match retour le 6 août prochain au Maroc, Ngalla Sylla et ses joueurs devront renverser le score s’ils souhaitent se qualifier pour la compétition qui se disputera en Egypte.

🏁Full time for our Morocco National Beach Soccer Team in 2022 Beach Soccer AFCON Qualifiers. The second leg will be played in Morocco !!#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/RzELYNdQQY

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 24, 2022