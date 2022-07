La tournée estivale de Villarreal rime avec bon résultats. Deux jours après avoir battu Dortmund, le Sous-Marin Jaune a décroché un nouveau succès ce dimanche, cette fois face au Stade de Reims (0-1) grâce à un but de… Boulaye Dia.

A moins de trois semaines du début de la saison officielle et son déplacement sur la pelouse du Real Valladolid à l’occasion de la 1ère journée de LaLiga, Villarreal poursuit bonnement sa préparation. Opposé ce dimanche soir au Stade de Reims, le club espagnol s’est imposé sur la plus petites des marges au Stade Auguste Delaune (0-1). L’unique réalisation de la partie est l’œuvre de Boulaye Dia qui retrouvait son ancienne équipe.

Après avoir fait match nul contre le Sporting Portugal (1-1) puis enchaîner avec une victoire contre le PSV Eindhoven (2-1) et le Borussia Dortmund, et avant de défier Southampton et l’Inter Milan pour finir, les hommes d’Unai Emery poursuivent leur série d’invincibilité dans cette préparation d’avant saison en disposant de la formation d‘ Óscar García Junyent, pourtant accrocheuse avec l’appui de ses supporters.

Trois Sénégalais ont été titulaire dans cette rencontre : Dion Lopy du côté du Stade de Reims et Nicolas Jackson et Boulaye Dia du côté de Villarreal. Les trois joueurs sont même directement impliqués sur le but de la partie. Voulant récupérer une balle au pied de Nico Jackson, Dion Lopy relançait vers Boulaye Dia. Le Champion d’Afrique contrôlait parfaitement et enroulait sa frappe pour son premier but dans cette pré-saison.

Dion Lopy qui aide Nicolas Jackson à la passe décisive pour Boulaye Dia 😅 Trois Sénégalais sur le terrain impliqués sur le même but de ce Reims – Villarreal #SDRVCFpic.twitter.com/fmORXKdl7j — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) July 24, 2022

wiwsport.com