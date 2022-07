La saison n’a pas encore commencé et Ismaïla Sarr est déjà de passage à l’infirmerie de Watford. Ce samedi après-midi (14h00 GMT), les Hornets disputent leur dernier match de préparation face à Southampton avant le début officiel de la saison. Un rendez-vous qui sera sans Ismaïla Sarr.

En effet, le nom de l’ailier international sénégalais de 24 ans ne figure pas sur la feuille de match de l’entraîneur Rob Edwards en raison d’une « blessure à un genou ». Leger ou pas, le staff médical des Hornets informe ne pas souhaiter prendre aucun risque avec son Champion d’Afrique.

📋 Here's our starting line-up to face Southampton this afternoon (3pm KO).#WatfordFC | #WFCPreSeason pic.twitter.com/kqqTSMpZso

— Watford Football Club (@WatfordFC) July 23, 2022