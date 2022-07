Il n’est plus le seul Sénégalais double ballon d’Or A, El Hadj Ousseynou Diouf a vu Sadio Mané lui égaler hier, lors de la cérémonie des CAF Awards en remportant son deuxième titre après celui de 2019. Un pas de plus du joueur du Bayern Munich qui fait très plaisir à son « idole ».

Présent hier à la cérémonie des CAF Awards, Elhadji Ousseynou Diouf a savouré le sacre de Sadio Mané, qui a remporté son deuxième ballon d’Or Africain de la carrière devant son ancien coéquipier Mohamed Salah et Edouard Mendy. L’ancien international sénégalais au micro de wiwsport, s’est réjoui de la nouvelle distinction de l’attaquant des Lions et espère voir d’autres de ses compatriotes en gagnent dans le futur proche.

« Ça fait plaisir de voir aujourd’hui des Sénégalais qui gagnent. C’est le plus important. El hadj Diouf a gagné hier, Sadio Mané a fait pareil aujourd’hui et demain y aura quelqu’un d’autre qui va gagner. Aujourd’hui mon rôle, c’est mon rôle, que ce soit ma personne ou Sadio Mané c’est dire aux petits que c’est possible de le faire. Ce qui va être frustrant demain est de ne pas voir les Sénégalais qui ne vont pas le gagner. Le Sénégal a maintenant l’habitude de gagner, il faudra pousser les jeunes à gagner.

