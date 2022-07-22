En perspective de la participation du Sénégal au tournoi de la catégorie U15 de l’UFOA-A, prévu du 17 au 21 août 2022 au Liberia, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a convoqué 33 joueurs pour un second stade de présélection pour la reconstitution de l’équipe nationale U15. Le stage est programmé du 23 au 25 juillet 2022, au centre de développement technique Jules François Bocandé, sis à Toubab Dialaw.