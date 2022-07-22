En perspective de la participation du Sénégal au tournoi de la catégorie U15 de l’UFOA-A, prévu du 17 au 21 août 2022 au Liberia, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a convoqué 33 joueurs pour un second stade de présélection pour la reconstitution de l’équipe nationale U15. Le stage est programmé du 23 au 25 juillet 2022, au centre de développement technique Jules François Bocandé, sis à Toubab Dialaw.
Liste des 33 joueurs :
Assane Sarr (Sélection Kaolack), Kéba Thiongane (Sélection Ziguinchor), Cheikh Ahmadou Bamba Diop (AFSIS Louga), Ousmane Faty (Sélection Ziguinchor), Ousmane Kambaye (Sélection Ziguinchor), Seydou Baldé (Africa Foot Dakar), Dame Thiam (Sélection Kaolack), Moussa Diop (Sélection Saint Louis), Amath Ndiaye (DSFA Mbour), Madické Ndiaye (Génération Foot), Fallou Dione (CNEPS EXcellence), Mamadou Fall (Sélection Dakar), Cheikh Mbodj (Sélection Saint-Louis), Mame Mboup (Sélection Dakar 1), Vincent Mané (Galaxy FA Dakar), Marcel Marena (Génération Foot), Abib Diémé (Diambars), Pape Arona Sow (A.F. Darou Salam), Fallou Niane (Géné ration Foot), Mouhamed Abdoul Majib Diallo (Teungueth FC), André Bouna Sambou (AS Guelwaars Fatick), Seydou Baldé (Africa Foot Dakar), Mouhamed Zeytoun Toufic (Dakar SC), Aliou Sonko (Keur Madior), Maguèye Niang (Sélection Kaolack), Ibrahima Kabou (A.F. Darou Salam Dakar), Cheikh Ti diane Camara (AS Guelwaars Fatick), Ibrahima Diogo Barry (Galaxy FA Dakar), Abdoulaye Cissokho (Galaxy FA Kédougou), Kéba Touré (Sélection Dakar 1), Abdourahmane Mbodj (Génération Foot), Jacques Mané (Cheman Dakar), Mory Keïta (Galaxy FA Dakar).
Avec Stades