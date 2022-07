Le Président de la République, Monsieur Macky SALL a adressé un message de félicitations aux lauréats sénégalais qui se sont illustrés lors de la 29ème édition des CAF AWARDS.

Sur son compte Twitter, le Chef de l’État a salué la belle moisson du Sénégal lors de la 29ème édition des CAF AWARDS, qui s’est tenue hier à Rabat, au Maroc. Le Président de la République a qualifié cette razzia des Lions du football qui élève le Sénégal comme « Enorme ! ».

« Énorme ! Quelle belle moisson du football sénégalais au CAF AWARDS 2022 ! Par votre vaillance et vos titres, chers Coach Aliou, Sadio Mane, Pape Matar Sarr, Pape O. Sakho et la Sélection, vous avez fait du Sénégal cette belle et respectée nation du football. Félicitations », s’est réjoui le Chef de l’État via son compte Twitter.

