Battue par l’Afrique du Sud en demi-finale de la CAN Féminine 2022, la Zambie se console en remportant sa première médaille en Coupe d’Afrique, grâce à son succès vendredi soir face au Nigeria (1-0).

Les Super Falcons, encore marquées par leur défaite en demi-finales face au Maroc (0-1), n’ont pas réussi à se surmonter lors du match pour la troisième place de la CAN Féminine 2022. Un but contre son camp, de la fatigue, de la maladresse aussi et en manque d’ingrédients côté nigérian, la « finale des perdants » a été fidèle à sa réputation.

Par ailleurs, face à une équipe de la Zambie qui n’avait rien à perdre mais beaucoup à gagner et est arrivée avec le plus grand désir, les partenaires de la quintuple Ballon d’Or Africain Asisat Oshoala, forfait depuis la première journée, ont logiquement. L’unique réalisation de la rencontre est signée par la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie (28e).

Ainsi, avec cette victoire, la Zambie conclue sa belle Coupe d’Afrique en remportant pour la première fois de son histoire en CAN une médaille. De son côté, vainqueur des trois dernières éditions pour un total de onze titres, termine quatrième en CAN pour la deuxième fois, après 2012. Ce samedi, le Maroc et l’Afrique du Sud disputeront la trophée de la finale.

wiwsport.com