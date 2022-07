« 2022, l’année du Sénégal, champion d’Afrique, meilleur joueur africain, meilleur but africain, meilleur entraîneur africain, mais espoir africain, meilleure équipe africaine, que demander de plus ? », interroge Alassane Ndour au micro de wiwsport à sa sortie de la cérémonie des CAF Awards.

Présent hier au complexe de Mohamed V, lieu qui abritait la traditionnelle cérémonie des Awards, qui revient après deux ans d’absence, Alassane Ndour a savouré la gloire du Sénégal qui a raflé « presque » toutes les distinctions de la soirée. « C’est notre année. On va savourer ça, on est fier. Vraiment, je suis fier d’être sénégalais aujourd’hui. C’est d’ailleurs, les raisons de notre présence, pour donner de la force. C’est le travail qui continue. On a eu beaucoup d’échecs, Voilà, aujourd’hui, le football nous réussit, en espérant que ça va durer beaucoup plus longtemps. Quand je dis beaucoup plus longtemps, ça veut dire après 2022, 2023, 2024. On espère qu’il y aura beaucoup plus de titres qui vont arriver. Ça commence bien. On espère que c’est la prochaine et d’autres titres « , a déclaré l’ancien international sénégalais.

Pour Alassane Ndour, avec la qualité de cette équipe Sénégalais, les Lions peuvent régner davantage sur l’échiquier du football africain et mondial. « On doit être exigeant envers cette sélection parce que les joueurs nous ont montré ce dont ils sont capables. Ils ont montré qu’ils sont capables d’aller loin, très, très loin, qu’ils ont les capacités d’une grande équipe. Aujourd’hui, forcément, ils nous ont donné de l’espoir. Maintenant, la barre est très haute, il ne faut pas la faire descendre donc on va être exigeant », ajoute-t-il.

