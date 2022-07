Le 7 août prochain, les amateurs suivront un combat de revanche qui va opposer Balla Gaye 2 à Gris Bordeaux. Et l’ami et frère du Tigre de Fass Eumeu Sène qui a battu à deux reprises Balla Gaye 2 rassure Gris Bordeaux et lui conseille de ne rien éviter puisqu’il dispose toutes les qualités qu’il faut pour remporter la victoire.