Alors qu’il vient fraîchement d’être élu Meilleur Jeune Footballeur de l’Année aux CAF Awards, Pape Matar Sarr ne s’est pas encore s’il fera la saison avec Tottenham. Confronté à une très forte concurrence dans le secteur du milieu de terrain des Spurs, « PMS »pourrait partir en prêt avant la fin du mercato. Et il y a de l’intérêt pour lui.

En effet, d’après les dernières informations du gourou des transferts le journaliste italien Fabrizio Romano, l’ancien joueur du FC Metz serait ciblé par l’AC Milan. Le Champion en titre de l’Italie aurait discuté avec Tottenham la possibilité de voir débarquer le Champion d’Afrique en prêt en Lombardie. Affaire à suivre…

AC Milan discussed with Tottenham about Japhet Tanganga and potential loan move for Pape Matar Sarr, but still no agreement or advanced talks – just club conversation. ⚪️ #THFC

…and Milan are seriously interested in Evan Ndicka as centre back, as revealed two days ago ⤵️🔴 https://t.co/qOfz9GIUsz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022