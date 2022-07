Quelques jours après sa prolongation au Bayern Munich, Serge Gnabry a marqué un but lors de la large victoire des Bavarois face au D.C United (6-2) sur une passe décisive de Sadio Mané. L’international allemand a réagi sur la première de Mané.

Buteur lors du match amical de présaison face au DC United sur une passe décisive de Sadio Mané, Serge Gnabry a réagi sur l’ouverture du score du Sénégalais pour son premier match avec le Bayern.

L’ancien Gunner a souligné le niveau et le talent de son coéquipier sénégalais et pense que ce but lui procurera beaucoup de confiance. « C’est formidable pour Sadio qu’il ait marqué son premier but pour nous après seulement cinq minutes. C’est bon pour la confiance. Les nouvelles recrues sont des gars de haut niveau, de qualité supérieure et se présentent bien. Tout a l’air bien », s’est exprimé Gnabry.

