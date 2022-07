La cérémonie des CAF Awards a lieu ce jeudi. Mais la légende du Bayern Munich, Oliver Kahn, semble déjà savoir que Sadio Mané succèdera à lui-même pour le Ballon d’Or Africain.

Malgré la concurrence d’Edouard Mendy et Mohamed Salah, Sadio Mané va remportera ce soir le Trophée de Meilleur Joueur Africain de l’année pour la seconde fois d’affilée. Cela arrivera lors de la cérémonie des CAF Awards organisée ce jeudi 21 juillet au Maroc.

Le conditionnel peut être abandonné et le conseil administratif du Bayern Munich a vendu la mèche publiquement. Ancien gardien et légende parmi tant d’autres du club bavarois, Oliver Rolf Kahn s’exprimait sur la question de voir Mané s’envoler pour le Maroc juste après avoir disputé son premier match avec le Bayern Munich.

« Sadio mérite absolument d’être nommé Joueur Africain de l’année pour la deuxième fois consécutive après son succès historique en Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal », à d’abord constaté le Président exécutif du Bayern Munich dans des propos rapportés sur le site du club.

« Il est l’une des plus grandes stars du monde depuis plusieurs années et est un excellent ambassadeur de son pays et de notre sport, pas seulement à cause de ses performances. Nous tous au FC Bayern, nous croisons les doigts pour Sadio pour le prix », ajoute l’homme aux 632 matchs sous le maillot bavarois.

wiwsport.com