Depuis le départ de Kalidou Koulibaly vers Chelsea, les dirigeants napolitains s’activent pour remplacer le Sénégalais. De ce fait, les Azzurri avaient jeté leur dévolu sur Kim Min-jae, le défenseur central de Fenerbahçe. Spalletti voit le Sud-coréen comme le remplaçant idéal du capitaine des Lions.

Si la piste Abdou Diallo avait été sondée, les Napolitains ont été freinés dans leur ardeur par le salaire conséquent du Sénégalais du Paris Saint-Germain. Doublant le Stade Rennais dans le dossier de Kim Min-jae, Naples va payer la clause libératoire du Sud-coréen qui s’élève à 19,5 millions d’euros, assorti d’un salaire annuel de 2,5 millions d’euros. Pas sûr que les Parthénopéens reviennent à la charge pour Diallo.

Toutefois, cette arrivée de Min-jae à Naples pourrait relancer les plans du Stade de Rennes qui pourrait trouver la bonne formule pour s’offrir Abdou Diallo. Le défenseur des Lions pourrait revoir ses prétentions salariales à la baisse pour quitter le Parc, alors que le PSG n’envisagerait pas un prêt. Quelle sera la suite de ce dossier Abdou Diallo ?

⏳🔜📝 #KimMinJae to #Napoli from #Fenerbahce. Napoli will pay the release clause (€19,5M). The centre-back will earn €2,5M/year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2022