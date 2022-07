L’Équipe Nationale du Sénégal remporte le trophée de meilleure sélection africaine de l’année en 2022. Les Lions sont récompensés de leur titre à la CAN et de leur qualification à la Coupe du Monde.

Là aussi, c’était attendu, donc pas de surprise. L’Équipe Nationale du Sénégal s’adjuge du Trophée de la meilleure sélection africaine de l’année aux CAF Awards 2022, organisées ce jeudi 21 juillet au Maroc. Au terme d’un parcours exemplaire entre janvier et février derniers, les Lions ont soulevé la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois de l’histoire, en dominant l’Egypte au Cameroun.

Mais ce n’est pas tout ce qui explique cette récompense plus que méritée. Avant de gagner la CAN et après l’avoir gagné, les Lions, premiers sur le Classement FIFA Africain depuis novembre 2018, ont signé des résultats positifs entre la fin 2021 et le début 2022. En 17 matchs, la bande à Sadio Mané s’en est sortie avec 13 victoires, dont 2 après tirs au but, trois nuls pour seulement une défaite.

Durant cette période de la saison dernière qui permet à la Confédération Africaine de Football de décerner ce trophée, seuls le Togo (1-1), la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0) ont réussi à tenir tête aux Lions. Pendant que l’Egypte était l’unique équipe à les battre (0-1). Mais c’est face à cette même équipe que les hommes d’Aliou Cissé parviendront à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde.

wiwsport.com