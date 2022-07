Le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, a été élu « Entraîneur Africain de l’année », jeudi soir au Maroc, à l’occasion des CAF Awards.

Tactique gagnante, la consécration d’un immense travail. Mais nulle ne doute qu’il va encore et pour longtemps rester avec le contentement d’avoir guidé l’Equipe Nationale du Sénégal à son premier titre en Coupe d’Afrique des Nations le 6 février au Cameroun. Un sacre tactique qui lui a donc ouvert les portes de la consécration et une récompense individuelle sur le continent.

Ce jeudi 21 juillet 2022 au Maroc, à l’occasion de la cérémonie des CAF Awards, organisée par la Confédération Africaine de Football, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a été élu Meilleur Entraîneur de l’année d’une équipe masculine en Afrique. Il devance l’entraîneur marocain du Wydad Athlétic Club Walid Regragui et l’ancien sélectionneur de l’Egypte Carlos Queiroz.

Pas étonnant si Aliou Cissé devient le deuxième entraîneur d’une équipe sénégalaise à remporter ce trophée, après Bruno Metsu en 2001 et 2002. Entre septembre 2021 et juin 2022, période considérée pour décerner ce titre, le Sénégal a remporté 13 de ses 17 matchs avec seulement trois nuls, contre le Togo (1-1), la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0), et une défaite contre l’Egypte (0-1).

Pas besoin de revenir sur la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun puis la qualification en Coupe du Monde.

wiwsport.com