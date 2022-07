La cérémonie des CAF Awards 2022, soirée récompensant les meilleurs acteurs du football africains, a sacré un Sénégalais, Sadio Mané. Mais aussi tout un pays, le Sénégal.

Les plus grands honneurs qui confirment la plus grande et très belle réussite. Peu de choses du plus grand niveau du football africain ont échappé le football sénégalais la saison écoulée. Meilleur Joueur (Sadio Mané), meilleur entraîneur (Aliou Cissé), meilleur jeune joueur (Pape Matar Sarr), meilleure sélection nationale (Sénégal), plus beau but de l’année de la part d’un footballeur africain (Pape Ousmane Sakho).

Après avoir battu l’Egypte en février 2022 et remporté sa première Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal s’est encore installé sur le toit continental, cette fois symboliquement. Ce jeudi soir, à Rabat (Maroc), le Pays de la Terranga, ou plus que jamais le pays du football, a raflé les prix les plus prestigieux de la soirée des CAF Awards organisée pour récompenser les meilleurs acteurs du football africain lors de la saison dernière.

Élu Meilleur Joueur Africain pour la deuxième fois d’affilée après son premier titre en 2019, Sadio Mané est entré dans l’histoire et permet au Sénégal de glaner la récompense pour la quatrième fois, après les deux premiers trophées gagnés par El Hadji Ousseynou Diouf (2001 & 2002). Mais le plus symbolique est sans doute ailleurs. Ce triomphe plus que mérité de l’attaquant de 30 ans est celui de toute une nation, une sélection : le Sénégal.

En effet, pas moins de cinq trophées ont précisément été gagnés par le pays. En plus du titre de Meilleur Joueur Africain de l’année qui revient à Sadio Mané et celui honorifique de Meilleure Sélection de l’année, le Sénégal a mis trois autres récompenses en sac. Aliou Cissé, s’est vu décerner le titre de Meilleur sélectionneur d’équipe masculine de l’année, son poulain Pape Matar Sarr a été élu Meilleur Jeune Joueur de l’année et Pape Ousmane Sakho a remporté le prix du plus beau but.

