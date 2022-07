Avec un but et une passe décisive de Sadio Mané, le Bayern Munich déroule à la pause face au D.C. United dans son premier match de préparation.

Sadio Mané et le Bayern Munich ont déjà la chaleur dans les pieds. Opposés au D.C. United de Wayne Rooney cette nuit pour leur premier match de préparation, les Bavarois déroulent après 45 minutes. A la pause au Stade Audi Field, il mène sur la marque de 3 à 0 avec un but et une passe décisive de Mané, qui s’est même vu refuser deux buts pour une position de hors-jeu.

Sadio Mané, il a plus aucune envie de rater un penalty. Quitte à écraser le gardien mdrrr… Comment il le fusille#DCUFCB pic.twitter.com/ZEP9JnHuNH — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) July 20, 2022

Titularisé à la pointe de l’attaque, l’international sénégalais se retrouve déjà dans le système en 4-4-2 concocté par Julian Nagelsmann pour ce match. Sur un penalty obtenu par Jamal Musiala, il a d’abord ouvert le score à la 5e minute. Alors que Marcel Sabitzer avait doublé la mise à la 12e, Mané s’est fendu en passeur pour Serge Gnabry pour corser l’addition (44e).

🎯 Première passe décisive de Sadio Mané avec le Bayern pour un but de Serge Gnabry 🇸🇳#Senegal #wiwsport pic.twitter.com/1TOWTCRy1N — wiwsport.com (@wiwsport) July 21, 2022

Halbzeit im Audi Field! Eure Meinung zur ersten Hälfte der neuen Saison? 👇🤔 ♦️ #DCUFCB | 0-3 | 45' | #Anzeige ♦️ pic.twitter.com/5noBK4D23Q — FC Bayern München (@FCBayern) July 21, 2022

wiwsport.com