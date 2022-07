Décidément, l’arbitrage sénégalais continue de faire des émules sur le continent noir. En effet, notre compatriote Me Brama Ndiaye a été désigné Meilleur arbitre en «kyorugi» (combat) des 13èmes Championnats d’Afrique de taekwondo bouclés le week-end écoulé à Kigali, au Rwanda, nous apprend-t-on dans Record. Soit la même distinction à laquelle avait eu droit Me Seynabou Diouf, deux ans plus tôt.

Après les Championnats d’Afrique du Dakar Arena de Diamniadio en 2020, Me Brama Ndiaye a officié pour la deuxième fois comme arbitre international la semaine écoulée dans la capitale rwandaise. Et c’était pour hériter au bout des joutes, du titre honorifique de Meilleur arbi tre en «kyorugi» de la compétition.

Une véritable consécration pour Me Brama Ndiaye devenu arbitre international en 2018 et qui depuis lors ne cesse de sillonner le monde pour les besoins des Opens mondiaux et en sa qualité de juge émérite.

avec Record