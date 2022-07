Deux jours avant le début des Championnats d’Afrique (21-24 juillet), l’équipe nationale sénégalaise de judo (cadets et juniors) est déjà arrivée en terre kényane. Ces joutes sont qualificatives aux Mondiaux d’août prochain en Équateur.

C’est une délégation sénégalaise assoiffée de médailles qui s’est rendue aux Championnats d’Afrique de judo, du 21 au 24 juillet au Kenya.

Durant 3 jours donc, les judo kas sénégalais vont affronter d’autres venus de plusieurs pays du continent pour tenter de s’ad juger un plus grand nombre de médailles. Ils espèrent ainsi faire mieux que lors des derniers Championnats d’Afrique organisés en 2019 à Dakar, où les Lionceaux avaient raflé 9 médailles, dont 2 titres continentaux.

Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur Me Kalidou Gatta Ba a jugé nécessaire de faire confiance aux jeunes ayant participé à l’African Cup cadets et juniors, tenu du 2 au 3 juillet au Niger. Au sortir de ces compétitions, le Sénégal était en tête du podium, en remportant 5 médailles, dont 4 en or. Avec ces médailles récoltées à l’African Cup cadets et juniors du Niger, Me Kalidou reste optimiste pour ces Championnats d’Afrique.

Pour lui, «le travail que nous sommes en train d’abattre dans l’équipe nationale et le travail que les jeunes font dans leur clubs avec leur entraîneurs, je n’ai pas de doute sur les résultats que les enfants vont faire à Nairobi (Kenya)».

Avec Stades