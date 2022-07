Le meilleur joueur africain de la CAN 2021 se trouve actuellement aux Etats-Unis pour participer à l’Audi Summer Tour. Sadio Mané est en préparation estivale avec le Bayern Munich et disputera demain son premier match, alors qu’il est attendu le lendemain à Rabat. Un programme compliqué pour l’attaquant qui s’apprête à remporter pour une deuxième fois consécutive, le ballon d’or africain, après l’édition 2019.

En conférence de presse ce mardi, son entraîneur Julian Nagelsmann a réagi sur le déplacement de Sadio Mané. Selon lui, c’est un moment important pour le joueur qui devra effectuer un long voyage des Etats-Unis au Maroc. « Il sera absent un seul jour, ce n’est pas mal mais la longue distance du voyage l’est. C’est beaucoup de pression, mais il veut vraiment y aller pour, espérons-le, gagner le prix « . Il confirme ainsi la présence de Sadio Mané au Maroc mais l’on ne sait toujours si le joueur disputera le match contre DC United, prévu demain soir pour rallier Rabat ensuite.

Les CAF Awards 2022 sont très attendus par le public sénégalais qui espère une razzia. Le Sénégal devrait remporter les trophées : meilleur joueur africain, meilleur sélectionneur et meilleure équipe nationale.

Nagelsmann on Sadio Mané traveling to the CAF Awards in Morocco Thursday: "The one day he's gone isn't bad, but the 18,000 miles of travel are. It's a lot of strain, but he really wants to go there to hopefully win the award" [@Koch_AZ] pic.twitter.com/J0WjljD45I

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 19, 2022