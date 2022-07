Nouvel entraîneur de l’équipe nationale de Beach Soccer, Mamadou Diallo s’est longuement entretenu avec wiwsport sur sa nouvelle mission pour le développement de cette discipline au Sénégal. Son premier défi sera de qualifier le Champion d’Afrique à la prochaine CAN. L’ancien international et adjoint du coach se dit prêt. Son objectif

Nommé entraîneur principal de l’Equipe Nationale de Beach Soccer en avril passé, Mamadou Diallo veut continuer la belle progression du Sénégal avec cette discipline en Afrique et dans le monde.

« Ce n’est pas un travail facile. J’ai pris cette équipe à une période où elle se trouve à son apogée et je dois encore élever la barre ou rester constant avec tous les résultats accomplis. Mais mon objectif qui je pense est celui des Sénégalais, du staff et des joueurs, est d’être encore meilleur pour remporter encore une fois la coupe d’Afrique et s’améliorer par rapport à notre position mondiale. Il faudra encore travailler, avoir un groupe solidaire, et travailler avec honnêteté ».

Les préliminaires pour se qualifier

Depuis 2016, le Sénégal, 6 fois champion d’Afrique, n’a pas disputé les éliminatoires. Les Lions actuellement détenteurs du trophée disputeront une double confrontation face au Cameroun les 23 juillet et 6 août prochains pour se qualifier à la CAN Mozambique 2022 du 21 au 30 octobre prochain.

« Trois fois champions d’Afrique, on ne devrait pas jouer les préliminaires. Cette nouvelle mesure nous a surpris, on l’a su récemment. On se prépare. Nous ne sous-estimons aucune équipe mais il ne faut pas oublier que nous sommes champions d’Afrique. Si on n’arrive pas à éliminer le Cameroun, nous ne méritons pas d’aller à la CAN. Nous devons jouer avec modestie, respecter l’équipe adverse, et jouer sur nos valeurs. Ainsi, logiquement, nous remporterons ce match ».

Le Cameroun, le petit poucet ?

Suspendu depuis la Coupe du Monde 2008 à Marseille où plusieurs joueurs ont pris la fuite, le Cameroun retrouve le Sénégal pour son retour dans le Beach Soccer africain. Les Lions de la Téranga avaient remporté leur premier trophée continental devant les Lions Indomptables, la même année.

« Il faut respecter toutes les équipes. Ce n’est pas une compétition interclubs mais il y va de la fierté de la nation. Même si le Cameroun n’a pas la meilleure équipe de Beach Soccer, il représente toute une nation et rien que pour cela, ils seront prêts à tout. Il ne faut pas aussi oublier qu’il y’a 14 ans le Cameroun était en coupe du monde et s’est fait éliminé par le fait que plusieurs joueurs ont pris la poudre d’escampette à Marseille. Depuis, on avait sanctionné cette équipe nationale. Mais il faut les attendre avec prudence pour leur retour sur la scène continentale ».

