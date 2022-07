L’Équipe Nationale de Beach Soccer se prépare à disputer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Mozambique 2022. Les Lions retrouvent le Cameroun qu’il avait battu en finale de la CAN en 2008. Al Seyni Ndiaye qui revient d’une blessure fait le point de la tanière et l’objectif pour ces deux matchs.

« L’Équipe vit mieux. Il y a des nouveaux et on a pu les intégrer facilement. On n’avait plus beaucoup de temps. C’est un mois de regroupement seulement ! On se prépare comme d’habitude. On tire dans le même sens pour décrocher la qualification » a déclaré le gardien des Lions qui s’est entraîné en solo la semaine passée.

Sur la plage de Diamalaye, en face de l’hôtel où ils logent, les Lions affûtent leurs griffes. « On s’entraîne deux fois du lundi au jeudi et une seule séance les vendredis. Le week-end, on libére les joueurs pour rejoindre leurs clubs ».

Pour cette nouvelle étape vers un septième sacre continental, la nation la plus titrée sera dirigée par Mamadou Diallo, ancien international sénégalais et adjoint de l’ex sélectionneur Ngalla Sylla. La sélection vit dans une ambiance de continuité. « Diallo continue le travail de Ngalla Sylla. Les méthodes ne changent pas et lui, il a sa touche particulière. Mais tout reste dans la continuité. Les schémas tactiques changent au fur et à mesure que les choses avancent. En Afrique cela demande plus de physique et dans le Monde c’est plus technique et tactique. Diallo est dans ce sens ».

Depuis trois éditions, le Sénégal remporte la CAN de Beach Soccer. Les Lions ne comptent pas rater ce rendez-vous. Et devront faire face au Cameroun pour les préliminaires. Pour l’expérimenté gardien de but, il ne faut pas sous-estimer l’adversaire et jouer sur ses valeurs.

« Il n’y a plus de petite équipe en Afrique. C’est vrai qu’en 2022, les choses ont beaucoup changé. Là, je ne peux plus citer un seul joueur du Cameroun et je pense affronter un inconnu, c’est déjà un danger. On se prépare sur tous les plans, nous ne voulons pas minimiser le Cameroun. Mais le Sénégal est premier en Afrique et 6e mondial, on doit montrer cela sur le terrain. Nous ne devons pas craindre les autres équipes, nous devons être craints. Nous allons les respecter comme tous les autres adversaires. On jouera les matchs à fond et avec la manière pour remporter largement le match aller puis le retour ».

