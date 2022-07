Abdou Diallo est annoncé dans la charnière centrale de Naples depuis le départ de Kalidou Koulibaly pour le remplacer. Placé sur la liste des joueurs pouvant partir dès cet été du côté du Paris Saint-Germain, l’ex défenseur de Dortmund est devenu la priorité des Napolitains, mais il n’est pas la seule cible des Azzurri.

Car en parallèle de la piste Diallo, Naples s’active pour signer Kim-Jae, le défenseur de Fenerbahçe. Pourtant, le Sud-coréen avait déjà trouvé un accord avec le Stade de Rennes, autre prétendant d’Abdou Diallo. En déplacement en Turquie, les dirigeants napolitains voudraient tout de même récupérer Kim, en priorité.

Un dossier à l’instar de celui de Kalidou Koulibaly ou un effet domino pourrait s’y produire. Abdou Diallo se trouve désormais dans un triangle : PSG-Rennes-Naples. Rejoindra-t-il Naples avant la fin du mercato grâce à un coup de pouce de Koulibaly qui a été cité dans ce dossier en tant que facilitateur ? Les prochaines heures seront décisives pour l’avenir du Champion d’Afrique sénégalais.

Napoli are not giving up on Kim Min Jae deal, despite verbal agreement with Rennes last week. Napoli are working on it, new direct talks will take place in Istanbul as @DiMarzio reports. 🔵🇰🇷 #transfers

Napoli are doing their best to sign Kim, priority to replace Koulibaly.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2022