Le Maroc écrit encore un peu plus l’histoire. Ce lundi soir, les Lionnes de l’Atlas sont devenues la troisième nation seulement à éliminer le Nigeria en demi-finales de la CAN Féminine. Elles affronteront l’Afrique du Sud en finale.

En affrontant l’ogre de ce tournoi en demi-finale, les Marocaines avaient l’occasion de laisser une marque indélébile dans le football féminin africain en se qualifiant pour la première fois en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Elles n’ont pas manqué la grande opportunité en domptant le Nigeria aux tirs au but ce lundi soir, après un score de parité dans le temps réglementaire (1-1).

Devant ses supporters, toujours au rendez-vous, le Maroc a joué très fort et à jeu égal contre les Super Falcons. Mais ce seront les joueuses de Reynold Pedros qui se mettront en danger elles-mêmes dans cette rencontre lorsqu’elles assistaient au but contre son camp de Yasmin Mrabet dans l’heure de jeu (62e). Une ouverture du score pour le Nigeria qui faisait vite réagir le Maroc.

Quatre minutes plus tard, Sanaâ Mssoudy égalisait sur une belle action collective (1-1, 66e). À onze contre neuf pendant plusieurs minutes après les expulsions d’Halimatu Ayinde (48e) et Rasheedat Ajibade (71e), les Marocaines mettaient le pied sur l’accélérateur, se bénéficiaient de plusieurs occasions mais n’arriveront pas à se défaire des Nigérianes avant les tirs au but.

Arrivée au point de penalty, la bande à Ghizlane Chebbak réussissait le 100% pendant qu’Ifeoma Onumonu manquait le deuxième tir nigérian. Le Maroc s’impose alors par 5 à 4 à la séance des tirs au but et se qualifie pour sa première finale de Coupe d’Afrique des Nations Féminine. Samedi 23 juillet, les Lionnes de l’Atlas tenteront d’écrire leur nom dans le palmarès en battant l’Afrique du Sud.

Vainqueur de 11 éditions sur 13, le Nigeria tombe pour la deuxième fois en demi-finales. Avant le Maroc, seules la Guinée-Equatoriale, vainqueur en 2008, et l’Afrique du Sud en 2012 avaient réussi à éliminer les Super Falcons, qui ont notamment gagné les trois dernières éditions. Un coup d’arrêt pour le Nigeria qui devra tenter d’aller se contenter par une médaille de bronze à disputer contre la Zambie.

