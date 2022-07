Éliminé de la course pour le sacre de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal présente une carte à jouer cet après-midi face à la Tunisie pour pouvoir participer au tournoi international de repêchages pour la prochaine Coupe du monde.

La route pour la Nouvelle Zélande et en l’Australie passe d’abord par la Tunisie pour l’équipe nationale du Sénégal. Les filles de Mame Moussa Cissé disputent, ce soir au Maroc au stade Mohamed V, un match qualificatif pour les barrages de la Coupe du Monde féminine. En effet, la grande innovation de cette prochaine joute continentale est liée au nouveau format qui passe donc de 24 à 32 participants. Ce qui alloue au continent africain 4 tickets et deux places optionnelles supplémentaires.

Une nouvelle chance qui s’offre ainsi aux joueuses, qu’il faudra saisir bien sûr, dimanche vers les coups de 17 heures GMT contre la Tunisie, battue par l’Afrique du Sud. « On a su remobiliser les filles pour leur montrer qu’il y a encore une chance qu’on puisse se racheter le dimanche. C’est vrai que le processus va être plus long, mais c’est une autre chance qui s’offre à nous. On n’est pas complètement éliminés et je pense qu’aujourd’hui, pour surfer sur une note positive, il va falloir gagner ce match contre la Tunisie pour rentrer au Sénégal avec une dynamique de victoire« , avait déclaré le sélectionneur des Lionnes, hier au micro de wiwsport.

Un réveil des Lionnes est, de ce fait, attendu après avoir enchaîné deux défaites, contre le Maroc et face à la Zambie, respectivement lors de la troisième journée et en quarts de finale. En cas de victoire face aux Tunisiennes, les coéquipières de Nguenar Ndiaye joueront un tournoi qui comprend 10 sélections qui vont disputer les trois derniers 3 tickets mondialistes.

