L’entraîneur de Chelsea a fait part de son enthousiasme après avoir obtenu les services de Kalidou Koulibaly.

Contre un montant qui tourne autour des 40 millions d’euros, Chelsea a pu s’attacher samedi 16 juillet les services du défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly. Une arrivée importante pour les Blues qui ont perdu deux défenseurs centraux cet été, comme Antonio Rüdiger, parti au Real Madrid, et Andreas Christensen, qui a rejoint le FC Barcelone.

Après la victoire en amical durant la nuit du samedi au dimanche contre le Club América (2-1), Thomas Tuchel s’est félicité en conférence d’après-match de cette arrivée. « Il apporte de l’expérience, de la qualité, une défense de haut niveau, du gabarit, de la taille, tout ce que nous recherchons pour jouer en défense à trois ou en défense à quatre », s’est réjouit le technicien allemand dans des propos rapportés par London Football.

« C’est une brillante recrue pour nous, et nous espérons qu’il pourra montrer sa qualité dès maintenant. Il s’entraîne maintenant hors du groupe après son arrivée hier (vendredi) et nous sommes très heureux. Il connaît certains des joueurs. Il joue avec Edou (Mendy) avec le Sénégal et connaît Jorginho de Naples. Donc, je pense que de ce côté-ci, ce sera rapide qu’il se sente le bienvenu dans le groupe. C’est un groupe sain et tout le monde est content. »

wiwsport.com