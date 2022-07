On aura assisté à une première période ouverte et très disputée. Mais le Sénégal et la Tunisie n’arrivent pas à faire la différence au tableau d’affichage (0-0).

Beaucoup de coups, ça vaut la peine pour espérer se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde 2023. Opposés ce dimanche en match de classement pour la Coupe du Monde, le Sénégal et la Tunisie se livrent un duel âpre au Stade Mohamed-V. Mais après 45 minutes et malgré plusieurs opportunités, Lionnes et Aigles regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge.

