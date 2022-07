Le sélectionneur de l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a salué la performance d’ensemble et l’état d’esprit de son équipe durant cette CAN Féminine 2022, qui mène les Lionnes au tournoi final de qualification pour la Coupe du Monde 2023 après une victoire contre la Tunisie (0-0 ; 4-2 après tirs au but).

Mame Moussa Cissé sur la victoire contre la Tunisie :

Avec la possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde, perdre encore ce soir aurait véritablement été un coup de poignard. Elles sont allées chercher au plus profond d’elles-mêmes les ressources pour rebondir. Ce n’était pas facile face à un adversaire qui était dans le même cas mais qu’on connaissait. Pour la plupart du temps, les filles ont contrôlé le match. Elles ont corrigé les erreurs de la dernière fois et se sont concentrées. Vous l’avez vu pendant les tirs au but. Il y avait plus de maîtrise et de concentration. On a gagné, ça signifie simplement que l’histoire continue.

Un bilan de cette CAN ?

Cette victoire va nous permettre de rentrer au pied avec une note positive. D’autre part, ça nous donne l’opportunité de continuer le travail pour une qualification à la Coupe du Monde. Plus que positif. Si nous regardons le parcours dans sa globalité, on peut se dire qu’on avait une place en demi-finale mais ce match contre la Tunisie était important quelque part. Ça nous fera grandir les filles qui ont eu les ressources mentales pour se surmonter. Elles sont très émotives. Mais contre la Tunisie, on a vu des guerrières, des conquérantes, des gagneuses. Elles ont joué avec le même état d’esprit du premier match.

Démarrer par deux victoires et terminer par une victoire, c’est une bonne note. Maintenant, il faudra se reposer avant de se projeter avec la fédération sur les préparatifs pour ce tournoi. On mettra tous les ingrédients pour hausser le niveau de l’équipe. Cela va forcément passer par l’évaluation du travail qui a été fait. C’est bien que nous ayons battu beaucoup de records dans cette CAN, mais on a commis des erreurs de jeunesses. Par moments, on a manqué de concentration.

Sur les prochaines échéances

Il faudra maintenant que les filles digèrent tout ce qu’on a vécu. Après, on verra avec les autorités comment planifier ce travail. Mais ce qui est sûr, c’est que cette équipe a une grande marge de progression. On fait maintenant partie des grandes nations d’Afrique mais il faudra apprendre à gagner en Afrique. C’est important. Nous repartons avec un sentiment de fierté et de satisfaction. Maintenant, il faudra traduire tout ça en actes sur le terrain pour avoir une équipe compétitive capable de gagner en Afrique.

