Le Sénégal a pris la troisième place de la Coupe COSAFA 2022 en dominant le Mozambique aux tirs (1-1 ; 4-2) ce dimanche.

Une médaille à la maison. Dans le match des « perdants », le Sénégal s’est imposé devant le Mozambique ce dimanche lors de la « petite finale » de la Coupe COSAFA 2022. Au terme d’une rencontre âprement disputée et marquée, encore une fois, par plusieurs remplacements à cause de pépins physiques, ce sont les Lions qui ont eu le dernier mot sur les Os Mambas après la séance des tirs au but.

Malgré une première période très animée, avec notamment plusieurs occasions de part et d’autre mais particulièrement côté sénégalais, les deux formations sont reparties aux vestiaires se quittant sur un score nul et vierge (0-0. Dominateurs en seconde, les Lions ont alors trouvé la première faille de la partie sur un penalty obtenu par Lamine Diadhiou et transformé par Jean-Louis Barthélemy Diouf (76e).

Mais, au moment où on se dirigeait tout droit vers la première victoire du Sénégal dans le temps réglementaire dans ce tournoi, la défense des Lions s’est encore tergiversée et a vu le Mozambique revenir dans le match (90e). Les choses se sont donc décidées depuis le point de penalty. Et ce sont les hommes de Pape Thiaw qui parviennent à l’emporter malgré le raté de Bouly Junior Sambou.

