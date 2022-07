Naples compte recruter Abdou Diallo à tout prix et pourrait même compter sur le soutien de Kalidou Koulibaly. Selon des informations relayées par RMC Sport, le club italien s’activerait en coulisses pour convaincre le défenseur sénégalais.

Ayant fait d’Abdou Diallo sa priorité défensive, Naples ne compte pas y aller les mains molles pour convaincre le champion d’Afrique. Alors que les discussions avec le PSG n’ont pas encore été enclenchées, une rencontre s’est tenue à Paris afin de convaincre Abdou Diallo de rejoindre Naples.

Une condition sine qua non avant d’entamer des discussions avec le PSG. Et pour convaincre Diallo, Naples pourrait compter sur le coup de pouce de Kalidou Koulibaly. Coéquipier et compère en défense du Parisien en sélection nationale, le nouveau joueur de Chelsea devrait jouer les intermédiaires dans ce dossier.

La destination Naples pourrait s’avérer intéressante pour Abdou Diallo alors que les Azzurri seront au rendez-vous de la Ligue des Champions et que Rennes, l’autre prétendant a déjà signé Kim-Jae en provenance de Fenerbahçe.

