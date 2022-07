L’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, s’est exprimé sur Pape Matar Sarr pour la première fois depuis l’arrivée du Sénégalais.

De retour d’un an de prêt au FC Metz où il a passé deux saisons et a été recruté l’été 2021 pour un montant de 17 millions d’euros, Pape Matar Sarr ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir à Tottenham. Le jeune milieu de terrain sénégalais aimerait bien se faire une place chez les Spurs mais la concurrence qui s’impose dans ce secteur pourrait le forcer à aller voir ailleurs.

Dans ce cas, un nouveau prêt pourrait bien être envisagé pour l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot. S’exprimant pour la première fois sur son Champion d’Afrique, l’entraîneur de Tottenham, qui n’était pas encore là lorsque le joueur de 19 ans signait pour son équipe, n’écarte pas totalement cette idée de voir « PMS » jouer avec une autre formation cette saison.

« C’est un jeune joueur. Un bon espoir. Il sera l’avenir de Tottenham. On a Pape Matar Sarr et d’autres jeunes joueurs et on va essayer avec le club de prendre la meilleure décision pour eux. Il sera très important de prendre la meilleure décision pour savoir s’il faut rester à Tottenham ou partir en prêt et jouer régulièrement », a déclaré Antonio Conte dans des propos rapportés par London Football.

wiwsport.com