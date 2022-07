Après huit saisons exceptionnellement jouées avec le plus grand niveau, Kalidou Koulibaly va officiellement quitter Naples pour rejoindre Chelsea. Pour l’occasion, le joueur a posté un joli message sur ses réseaux sociaux.

Cet au revoir que personne ne savait s’il arriverait un jour est arrivé. Après plusieurs saisons passées au Napoli, huit exactement, Kalidou Koulibaly va partir pour rejoindre Chelsea, qui ne devrait pas tarder à annoncer officiellement son arrivée. Le transfert du défenseur international sénégalais, qui a par ailleurs rejoint la tournée des Blues au Los Angeles (États-Unis), a été bouclé depuis ce jeudi 14 juillet.

Ainsi, pour marquer son départ du Napoli, le capitaine de Lions du Sénégal a publié une vidéo dans laquelle il fait ses adieux à son désormais ancienne et les supporters napolitains. Le joueur de 31 ans revient avec émotions, en images et avec ses mots, sur ses huit années passées dans le Sud de l’Italie, sur « sa terre ». « Le 1er juin 2014, une date inoubliable : mon arrivée à Naples, le début d’une histoire d’amour pur », a d’abord écrit KK.

« J’étais un garçon timide, mais avec un grand désir de montrer au monde que je pouvais le faire ! Victoires, défaites, joies, déceptions. Beaucoup d’émotions vécues ensemble : impossible de les résumer. Mais je garde tout : dans ma tête, dans mon cœur. Mes deux enfants sont nés à Naples. J’ai rencontré des personnes qui feront à jamais partie de ma vie et qui ont fait que moi et ma famille se sentons comme chez-nous : du premier au dernier moment. »

Toujours avec les émotions, Kalidou Koulibaly peut encore remercier Naples ainsi que ses dirigeants. Huit ans ce n’est pas rien, il lui a forcément fallu des heures pour réussir à trouver les mots justes. « Grâce à toi, Naples, je suis devenu l’homme que je suis aujourd’hui. Merci au club, au président, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au fil des années. »

« Merci, Naples et Napolitains, pour tout l’amour que nous nous sommes donné. Je suis fier de t’avoir honoré de tout moi-même et je continuerai, indéfiniment, à te porter dans mon cœur et à nourrir l’un des sentiments les plus importants pour moi : le respect. Tu as été tout pour moi. Maintenant, je sens que je dois partir et revenir dans le jeu : c’est parti pour une nouvelle aventure ». Touchant.

wiwsport.com