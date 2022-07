Cette fois face à une équipe en pleine réussite et bien meilleure, le Sénégal a pris une sacrée raclée contre la Zambie, vendredi, en demi-finale de la Coupe COSAFA 2022 (3-4). Il ne reste qu’à aller décrocher la troisième place contre le Mozambique.

L’exploit a eu lieu… pour la Zambie. Après une piètre prestation en quarts de finale contre l’Eswatini, soldée par une victoire aux tirs au but, le Sénégal n’a pas, cette fois-ci, invoqué des miracles pour se défaire de la Zambie en demi-finale de la Coupe COSAFA. Dominés dans tous les compartiments et punis par un gardien et une défense aux abois, les Lions ont pris l’eau (2-4).

Déjà, tout avait très mal démarré. Après seulement 19 minutes de jeu, la Zambie ouvrait la marque grâce à Kelvin Kampamba qui inscrit un superbe coup de canon venu de l’extérieur de la surface, fusillant notamment un Alioune Badara Faty dépassé par les événements. Néanmoins, le Sénégal a répondu comme il devait par l’intermédiaire de Lamine Camara.

Une des très rares satisfactions dans cette débâcle, le milieu de terrain de l’Académie Génération Foot faisait comme en quart de finale en marquant un joli but, deux minutes après l’ouverture du score zambienne (21e). Une réalisation qui ne permettait pas à l’équipe de Pape Thiaw de prendre le jeu en main. Pire, à la 37e, les Zambiens reprenaient l’avantage sur un but de Spencer Sautu.

On avait tout le droit d’espérer voir un meilleur visage côté sénégalais pour la seconde période. On se trompait d’imagination. Comme si rien allait sourire, la Zambie continue de faire son jeu avant d’ajouter un troisième but à la 58e. C’est Ricky Banda qui passera par là, profitant d’une nouvelle erreur d’Alioune Badara Faty qui a manqué de bien reprendre une balle sans danger. 3-1.

Suffisant pour que la Zambie baisse le pied ? Pas question. Les Chipolopolos ont poursuivi leur rencontre avec un plus grand désir et une domination tranquille qui leur permettront de jouer à la correction puisqu’ils verront à nouveau Alioune Badara Faty se plier dans ses buts en offrant à Kelvin Kampamba le but du doublé et donc le 4 à 1 pour les Zambiens dans l’heure de jeu (63e).

Le dernier quart de la rencontre nous a laissés avec un goût amer quand les Lions parvenaient à marquer deux buts coup sur coup afin de revenir à seulement une réalisation de l’égalisation. D’abord par Paul Valère Bassène (2-4, 73e), qui marquait sur un joli centre de Lamine Camara, puis par Moussa Ndiaye (3-4, 90e). Depuis le milieu de terrain, le jeune joueur du Jaraaf inscrivait sans doute le but de la compétition.

Mais cette réalisation ne fera pas totalement craquer la Zambie qui va logiquement s’imposer (4-3). Ainsi, les Zambiens rejoignent la Nambie en finale de cette Coupe COSAFA 2022. Un peu plutôt dans la journée, les Brave Warriors ont battu le Mozambique (1-0). Cela dit donc que les Lions du Sénégal iront défier, dimanche, les Mozambicains pour tenter de finir 3e, sur une bonne note.

